HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinde kaçak kilim ve öğütme taşı ele geçti

Evinde kaçak kilim ve öğütme taşı ele geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde tarihi özelliği bulunan kilim ve öğütme taşı bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Aycakık ilçesi Döngel Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da evinde tarihi özelliği bulunan kilim ve öğütme taşı bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Aycakık ilçesi Döngel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda M.Ö.’nün ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 adet yaklaşık 2 metreye 1,20 cm ebatlarında el dokuması etnografik kilim ve 5 adet değişik ebatlarda etnografik öğütme taşı (el değirmeni) ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. gözaltına alındı. M. Ö. hakkında "2863 sayılı Kanun’a muhalefetten" işlem yapıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktıSwinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Sağlık çalışanlarından ibretlik sözler: ’Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum’ diyen hastalarımız var
Sağlık çalışanlarından hastalarla ilgili ibretlik sözler
Kocaeli'de iğrenç olay! 15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı
5 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı
Koronavirüse karşı el dezenfektan bilekliği! Türkiye'de ilk
Koronavirüse karşı el dezenfektan bilekliği!
Ordu'da ilginç olay: Kolonya kullandığı için denetimde alkollü çıktı, ceza yedi
İlginç olay! İçmedi ama alkollü çıktı, ceza yedi
Swinger çetesi operasyonu! Çoğu evli çift 69 kişi gözaltındaydı, yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Mehmet Ceyhan'dan, Karatay'ın, 'karbonatlı suyla gargara' önerisiyle ilgili açıklama
Canan Karatay'ın, koronavirüse karşı önerisiyle ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.