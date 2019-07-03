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Evinde kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da görev yapan ve mesai sonrası kaldığı lojmanda kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47) yaşamını yitirdi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da görev yapan ve mesai sonrası kaldığı lojmanda kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47) yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki askeri törenin ardından memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen, dün gece iş çıkışı, kaldığı lojmana gitti. Özmen, bir süre sonra fenalaşınca, çevredekilerin ihbarıyla lojmana sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özmen, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda hayatını kaybetti. Musa Özmen için Tekirdağ Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa kaymakamı Aslan Yurt, 8'inci Mekanize Tugay komutanı, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu,Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haşim Göksel, NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, Vefat eden Musa Özmen'in ailesi, yakınları, askeri ve emniyet personeli katıldı. Düzenlenen törende Özmen'in öz geçmişi okundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dua okundu. Özmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Musa Özmen'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy'de toprağa verildi.

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