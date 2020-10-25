Evinde kanlar içinde bulunan yaşlı adam hastanede yaşamını yitirdi

Antalya’da evinde kanlar içerisinde baygın vaziyette bulunarak hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, dün akşamdan öğle saatlerine kadar babası Kazım Aksoy’dan (84) haber alamayan Sarılar Yukarı Camii imam hatibi Cemil Aksoy, babasının Sarılar Mahallesi 1053. Sokak’taki evine geldi. Zile basmasına rağmen kapı açılmayınca kendisinde bulunan yedek anahtarla eve giren Aksoy, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Babasının yerde kanlar içerisinde baygın vaziyette yattığını gören Aksoy, evin mutfak ve odalarının dağınık olduğunu ve kan izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirlenen yaşlı adam, ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmazken, yaşlı adamın düşerek başını yere vurma sonucu yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

