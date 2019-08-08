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Evinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.  Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.Komşu ziyaretinden dönen Münevver Altun (58), evinin kapısında içeriden çıkan hırsızla karşılaştı. Altun, hırsızın kaçmasına engel olmak istedi ancak arbede çıktı. Kimliği belirsiz hırsız, Münevver Altun'u darbederek olay yerinden kaçtı.  Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.Komşu ziyaretinden dönen Münevver Altun (58), evinin kapısında içeriden çıkan hırsızla karşılaştı. Altun, hırsızın kaçmasına engel olmak istedi ancak arbede çıktı. Kimliği belirsiz hırsız, Münevver Altun'u darbederek olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Altun, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızın evi dağıttığı ancak değerli bir eşya bulamadığı öğrenildi.
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Evinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildiEvinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi

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