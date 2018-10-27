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Evinde kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Ferhat A.

Evinde kendini astı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Ferhat A. (46), evinde intihar etti.
Altay Mahallesi Selçuk Sokak'taki bir evde oturan Ferhat A., bilinmeyen bir nedenle kendisini asarak yaşamına son verdi. Ferhat A.'nın cesedini bugün saat 14.30 sıralarında kayınbiraderi buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ferhat A.'nın cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için Manisa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evinde kendini astıEvinde kendini astı

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