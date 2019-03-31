Evinde kendini astı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Mustafa A. (37), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle, İğdeli Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Mustafa A.'dan haber alamayan arkadaşları, yaşadığı eve gitti. İçeri giren arkadaşları, Mustafa A.'yı iple tavana asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa A.'nın, acı haberi alıp gelen yakınları gözyaşı döktü.

2 yıl önce annesini kaybettiği ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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