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Evinde kenevir bitkisi ve esrar ele geçen şahıs serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da evinde kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde uyuşturucu madde yetiştirip sattığı iddia edilen H.A.A.’yı gözaltına aldı. H.A.A.’nın evinde yapılan aramada 41 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar maddesi ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan H.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A.A. çıkardığı mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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