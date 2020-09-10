HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinde kenevir ele geçirilen adamın savunması 'pes' dedirtti: Şeker hastalığına iyi geliyor

Evinde kenevir ele geçirilen adamın savunması 'pes' dedirtti: Şeker hastalığına iyi geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Adana'da evinin bahçesinde ekili 257 kök Hint keneviri ele geçirilen Zekayi Ç. (59) tutuklandı. Zekayi Ç.’nin emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu öne sürüp, "Bu bitkinin hastalığıma iyi geldiğini öğrenince evimin bahçesinde yetiştirip, kurutup, suyunu içtim. Hastalığıma çok iyi geldi" dediği belirtildi.

Evinde kenevir ele geçirilen adamın savunması 'pes' dedirtti: Şeker hastalığına iyi geliyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, müstakil evin bahçesinde ekili 257 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramada, hassas terazi ve çamaşır ipinde kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi Zekayi Ç. gözaltına alındı.

'ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİYOR'

Zekayi Ç., emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, iş arkadaşından Hint kenevirinin rahatsızlığına iyi geldiğini öğrendiğini öne sürerek, “O günden sonra evimin bahçesine ektim. Daha sonra kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp, suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dediği belirtildi.

19aa22e95af12a6882809a97f6029622

Zekayi Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Endişe dolu anlar! Film gibi izledilerEndişe dolu anlar! Film gibi izlediler
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Antalya'da intihar girişimi! Film gibi izlediler
Endişe dolu anlar! Film gibi izlediler
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı! (Hangi saatlerde sokağa çıklamaları yasak?)
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı: 30 milyon lira vermeye hazırım
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı
Hastaneden çalınmıştı! 2.5 yaşındaki çocuğun akciğer cihazı bulundu
2,5 yaşındaki çocuğun hayatıyla oynamışlar!
Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu
Kayseri'de bulundu! 6 bin yıllık
Diyarbakır'da kola bağımlısı genç şaşırtıyor! Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.