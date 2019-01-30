HABER

Evinde mahsur kalan hamile kadını ekipler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde doğum sancıları tutan kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu.Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi Zeynel Aslan Mahallesi’nin Millek mezrasında yaşayan hamile E.S., sabahın erken saatlerinde rahatsızlandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde doğum sancıları tutan kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi Zeynel Aslan Mahallesi’nin Millek mezrasında yaşayan hamile E.S., sabahın erken saatlerinde rahatsızlandı. Sancıları artan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri paletli ambulansla yola çıktı. Bir süre ilerleyen sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince, sağlık ekipleri karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede kapalı olan bölgeye gelen iş makineleri 30 kilometrelik yolda yaklaşık 3 saat boyunca kar temizleme çalışması yürüttü. Sincik Belediyesine ait iş makinesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yol kardan temizlenirken, sağlık ekipleri E.S.’ye ulaştı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S., ilk olarak Sincik Devlet Hastanesine ardından da Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
İspanya kralı 40 yıl aradan sonra ilk kez Irak’taİspanya kralı 40 yıl aradan sonra ilk kez Irak’ta
Yüksek gerilime kapılan çocuk ağır yaralandıYüksek gerilime kapılan çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.