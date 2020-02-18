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Evinde mangal yakıp ısınmak isterken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 00:29 | Son Güncelleme

Adana’da ısınmak için evinde mangal yakan bir kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84106 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Arif Karataş’tan (49) haber alamayan kardeşi Rıdvan Karataş, kardeşinin evine gitti. Evin içerisine giren Rıdvan Karataş, kardeşi Arif Karataş’ı hareketsiz buldu. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arif Karataş’ın öldüğünü belirledi. İlk belirlemelere göre Arif Karataş’ın evin içerisinde yaktığı mangalda çıkan karbonmonoksit gazından öldüğü tespit edildi. Kesin ölüm nedeni için Arif Karataş’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Arif Karataş’ın evinin içerisinde kömür sobası olduğu görülürken ne için mangalda ateş yakıp ısınmaya çalıştığı bilinmiyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana karbonmonoksit

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