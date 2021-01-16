Evinde maymun ve keklik besleyen kişiye 2 bin 763 lira para cezası kesildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde evinde maymun ve keklik besleyen kişiye yasadışı hayvan bulundurma ve belgesi olmandan avlanma suçundan toplam 2 bin 763 lira para cezası kesildi. Maymun ve keklikler ise Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Ulugöl mevkiinde S.Ö.’nün (49) evinde maymun beslediği ihbarını alan Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, adrese giderek araştırma başlattı. Evde arama yapan ekipler, bir maymun ve 3 kekliğin olduğunu tespit etti. Hayvanlar, Finike Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.Ö.’ye ‘yasadışı hayvan bulundurmaktan’ 1 bin 730 TL, ‘Avcılık belgesi olmadan avlanmadan’ bin 33 TL olmak üzere toplamda 2 bin 763 TL para cezası kesildi.



