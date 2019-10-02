Evinde öldü, cesedi 8 yıl sonra bulundu

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde Heinz H. adlı Alman vatandaşının öldüğü, 8 yıl sonra tesadüfen ortaya çıktı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde itfaiyeciler korkunç bir olayı açığa çıkardı. Bodrumda çıkan bir yangın nedeniyle 7 katlı bir binayı tahliye etmek isteyen itfaiyeciler, ikinci katta kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdiler ve 8 sene önce ölmüş olan 59 yaşındaki emekli Heinz H.‘nin cesediyle karşılaştılar. Aynı şekilde köpeği Linus da açlıktan ölmüştü. Münster yakınlarında bulunan Senden’de meydana gelen bu garip olayda iskelet haline gelmiş olan iki ceset üzerinde yapılan otopside ve posta kutusu incelemesinde emekli Heinz H.’nin sekiz sene önce evinde hayatını kaybettiği fakat kimsenin fark etmediği ortaya çıktı. Yaşlı adamın ödeme faturalarının her ay bankadan otomatik olarak havale edildiği ve bu nedenle yokluğunun fark edilmediği tahmin ediliyor.

Heinz H., yıllar önce karısından ayrılınca oturduğu evi satın almış ve fırıncılık yapmaya başlamış, un tozu alerjisi baş gösterince de işinden emekliye ayrılarak köpeği Linus ile birlikte yaşamaya başlamış. Heinz H.‘nin komşusu 60 yaşındaki Angelika H., kısa sürede 60 kilogram zayıflayan ve sağlık durumunun iyi olmadığını gördüğü komşusuna ara sıra kendi pişirdiği yemeklerden verdiğini belirtti. Uzun zamandır ne Heinz H.’den ne de köpeğinden ses seda çıkmayınca ilk şüphelenen de Angelika H. olmuş ve zamanında polise başvurmuş. Bir Alman gazetesine açıklamada bulunan komşu Angelika H. “Komşum birden ortadan kaybolunca önce şaşırdım, binadan da kötü kokular gelmeye başlayınca bina yönetimine haber verdim. Yapılan incelemede kokunun normal olduğu söylendi. Fakat başvurduğum sağlık sigortasında, komşumun hasta olmasına rağmen uzun zamandır doktora da gitmemiş olduğu ortaya çıkınca polisi haberdar ettim. Araştırma yapan polis de kokudan şüphelenmedi. Başka bir komşu da Heinz’ın Münster’deki bir arkadaşının yanına gittiğini iddia edince polis incelemeyi sonlandırdı. Zamanında bütün çabalarım sonuçsuz kalmıştı. Heinz böyle bir ölümü hak etmedi. O iyi bir insandı” dedi.

Öte yandan, Almanya’da komşuluk ilişkileri ve 7 katlı bir binada yaşayan bir insanın ölümünün nasıl fark edilemediği tartışılıyor.

