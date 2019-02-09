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Evinde ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Karaman’da duş almak için girdiği evinin banyosunda ölü olarak bulunan doktor dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Aile hekimi olarak emekli olduktan sonra özel bir iş sağlığı merkezinde doktor olarak çalışan 63 yaşındaki Doğan Çıbık için öğle namazını müteakip Musalla Meydanında cenaze namazı kılındı.

Evinde ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da duş almak için girdiği evinin banyosunda ölü olarak bulunan doktor dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Aile hekimi olarak emekli olduktan sonra özel bir iş sağlığı merkezinde doktor olarak çalışan 63 yaşındaki Doğan Çıbık için öğle namazını müteakip Musalla Meydanında cenaze namazı kılındı. Namaza, Çıbık’ın yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Çıbık’ın cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.
Olay, dün sabah saat 09.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde bulunan Tekin Konutları A-Blok’ta meydana geldi. Aile hekimi olarak emekli olduktan sonra özel bir iş sağlığı merkezinde doktor olarak çalışan 63 yaşındaki Doğan Çıbık, duş almak için banyoya girdi. Bir süre sonra doktorun kızı C.Ç, babasına kahvaltının hazır olduğunu söylemek için banyonun kapısını çaldı. Babasının bir türlü çağrılarına cevap vermemesi üzerine kapıyı açan kız, babasını yerde yatar vaziyette bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Doğan Çıbık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıbık’ın, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Evinde ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

Evinde ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

Evinde ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

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