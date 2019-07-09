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Evinde ölü bulunan fizyoterapist Funda, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

 ANTALYA'da, evinde ölü bulunan fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - ANTALYA'da, evinde ölü bulunan fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki sitenin C blok giriş katında yalnız yaşayan, bir süre önce eşinden boşanan ve sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, dün sabah balkon kapısından içeri girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun hareketsiz yattığını gören komşuları durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alacaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Alacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye getirildi.

Alacaoğlu için Ulu Camisi'nde, ikindide helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Alacaoğlu'nun annesi Pakize Alacaoğlu, babası Osman Alacaoğlu ve kardeşi Zeynep Çiğim, taziyeleri kabul etti. Cenazede uzun süre gözyaşı döken anne Pakize Alacaoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konulan fizyoterapist Alacaoğlu, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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