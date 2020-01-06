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  4. Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı

Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde ölü bulunan 57 yaşındaki doktor Leman Ege'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesindeki Meltem Camisi'de kılınan cenaze namazına Ege'nin oğulları Barış ve Burak Okan ile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Yakınlarının ve arkadaşlarının ardından gözyaşı döktüğü Ege'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Konaklı Mahalle Muhtarı Murat Arınç, sağlık ocağından emekli olduktan sonra Konaklı'da 2018'de özel sağlık merkezi açan doktor Leman Ege'nin maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım ettiğini söyledi, ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mahalle esnafından Suat Çavuş da mahallenin ablası olarak bildikleri Ege'nin kendisine ulaşan hastaların maddi durumuna göre ücret aldığını, yardıma muhtaç insanlara destek verdiğini anlattı.

Yardımseverliğiyle tanınan ve toplum yararına derneklerde de görev alan Ege'nin ölümüyle ilgili adli soruşturma ise devam ediyor.

Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi dün ziyarete gelen Barış Okan, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girmişti. Annesini yerde hareketsiz bulan Okan, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağıyla merdivenlerde asılı bulmuştu. Okan, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadın doktorun başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya cenaze cinayet doktor Leman Ege

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