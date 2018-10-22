HABER

Evinde ölü bulunan kadın, eşi ile aynı kaderi paylaşmış

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Havva Çay'ın (27) eşinin de 2 yıl önce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Evinde ölü bulunan kadın, eşi ile aynı kaderi paylaşmış

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Havva Çay'ın (27) eşinin de 2 yıl önce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Havva Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Havva Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havva Çay'ın, bir süre önce eşini kaybettiği ve çocuklarıyla birlikte babası ile aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, cumartesi akşamı babası, annesi, çocukları ve ölen eşinin akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, akrabayı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Dört şüphelinin de emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
EŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Öte yandan, vücudunda tek bıçak darbesiyle evinde ölü bulunan Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Günay'ın köpeğinin, komşusu R.Ş.'nin bahçesine girip tavuklara zarar verdiği, Abdülhadi Günay'ın R.Ş.'nin zararının karşılanması için öneride bulunmasına rağmen aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş.'nin tabancayla ateş ederek Günay'ı öldürdüğü tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı araştırmada Abdülhadi Günay ile R.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğunu da belirledi.
BAĞLANTI YOK
Havva Çay'ın ölümüyle eşinin öldürülmesi arasında bir bağlantı olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Evinde ölü bulunan kadın, eşi ile aynı kaderi paylaşmış

PARTNERBurcuna göre tatile nereye gitmelisin?Burcuna göre tatile nereye gitmelisin?
Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (4)Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (4)
Yaşlı sürücüye yumruklu saldırı kameradaYaşlı sürücüye yumruklu saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.