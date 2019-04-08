HABER

Evinde ölü bulunan kadın öğretmenin katil zanlısı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Evinde ölü bulunan kadın öğretmenin katil zanlısı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'de kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kentteki özel eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Eda K'nin (38), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklanarak öldürülmüş bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.T'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildiği sırada görüntü alan gazetecilerin "Neden öldürdün?" şeklindeki sorusuna "Ben öldürmedim." yanıtını verdi.

Zanlının, Eda K'nin erkek arkadaşı olduğu ileri sürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesinde dün Eda K, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuş, U.T. gözaltına alınmıştı.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Eskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldıEskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldı
Makamının kapısını söken Başkan Sayan'a ziyaretçi akınıMakamının kapısını söken Başkan Sayan'a ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kadın Öğretmen Katil zanlısı Mersin

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Bingöl'de 5 odalı sığınak bulundu

Bingöl'de beş odalı sığınak bulundu

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.