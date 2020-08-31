Evinde ölü bulunan kişi, sökülen pencereden vinçle çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Aslanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak’taki evinde yalnız yaşayan Ebubekir T.'nin (52) evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu 112’ye bildirdi. Eve gelen ekipler Ebubekir T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
3 gün önce öldüğü tahmin edilen Ebubekir T.'nin cansız bedeninin aşırı şişmesi nedeniyle itfaiye ekipleri vinç çağırdı. Koronavirüs şüphesi bulunan Ebubekir T.'nin cenazesi, evin penceresinin sökülmesinin ardından özel vinçle 7 saat sonra çıkarıldı. Ebubekir T.'nin cenazesi defnedilirken, apartman ve ev dezenfekte edildi.
(İHA)