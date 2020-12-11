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  4. Evinde ölü bulunan Rus kadının tırnak altı doku örnekleri incelenecek

Evinde ölü bulunan Rus kadının tırnak altı doku örnekleri incelenecek

11.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Ankara’da evinde ölü bulunan güzellik uzmanı Rus Vera Chikavera’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için tırnak altı doku örnekleri incelenecek.

Ankara’da evinde ölü bulunan güzellik uzmanı Rus Vera Chikavera’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için tırnak altı doku örnekleri incelenecek. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre olayın bir düşme kazası mı yoksa cinayet mi olduğu aydınlanacak.
Vera Chikareva, 7 Aralık günü Çankaya’daki evinde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Chikareva’nın cesedinde yapılan ilk otopside herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Başsavcılık, olayın cinayet mi yoksa düşme kazası mı olduğunu belirleyebilmek için Chikareva’nın tırnak altından alınan doku örnekleriyle birlikte evde toplanan diğer delilleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre soruşturmanın seyri belirlenecek.

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