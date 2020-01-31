Evinde ölü bulunan Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki evinde ölü bulunan Ergenekon davasının sanığı ve gizli tanıklarından Doç. Dr. Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Sayın için Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Sayın'ın yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende, aile adına taziyeleri Sayın'ın ablası Prof. Dr. Işık Aslay ile yeğeni Okan Aslay kabul etti.

Sayın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kurtköy'deki aile kabristanına defnedildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Ümit Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.

