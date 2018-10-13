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Evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Turgay Göl (35), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Turgay Göl (35), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Çorlu'nun Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Turgay Göl'den haber alamayan yakınları evine gitti. Anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Göl'ün cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.
Eve gelen polisin yaptığı incelemenin adından hayatını kaybeden Göl'ün cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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