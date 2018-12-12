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Evinde ölü bulundu; belediye çalışanları ve komşuları toprağa verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Haymana ilçesinde 30 yıldır yalnız yaşayan Halit Ağca (75), evinde ölü bulundu. Ağca'yı, belediye çalışanları ve komşuları son yolculuğuna uğurladı.

Evinde ölü bulundu; belediye çalışanları ve komşuları toprağa verdi

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Haymana ilçesinde 30 yıldır yalnız yaşayan Halit Ağca (75), evinde ölü bulundu. Ağca'yı, belediye çalışanları ve komşuları son yolculuğuna uğurladı.
Yaklaşık 30 yıl önce Karabük'ten Haymana'ya göç edip yalnız yaşayan Halit Ağca, Medrese Mahallesi Şehit Er Abdullah Yılmaz Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu. Bir hayırseverin evinde kira ödemeden oturan Ağca'nın, yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Haymana Camii'nde ikindi namazı kılınan cenaze namazının ardından, Halit Ağca'nın cenazesi, belediye çalışanları ve komşuları tarafından Haymana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Evinde ölü bulundu; belediye çalışanları ve komşuları toprağa verdi

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