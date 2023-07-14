HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinde ölü bulundu! Mektup detayı... Evde yapılan incelemede bulundu

Evinde ölü bulundu! Mektup detayı... Evde yapılan incelemede bulundu

14.07.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde şahsın bıraktığı bir mektup bulundu.

Evinde ölü bulundu! Mektup detayı... Evde yapılan incelemede bulundu

Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde yaşayan Muammer Turhan (36), evinde ölü bulundu. Turhan’ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2991a2bf-e432-40c4-8e16-1193943f40a2

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muammer Turhan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

222637b6-f453-416b-94d6-49260021492f

MEKTUP BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi. (İHA)

Çocuklarıyla 4 aydır sokakta! Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için... Çocuklarıyla 4 aydır sokakta! Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklık için korkutan uyarı! Rekor gelebilir diyerek o tarihi işaret ettiSıcaklık için korkutan uyarı! Rekor gelebilir diyerek o tarihi işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon mektup

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.