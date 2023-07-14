Evinde ölü bulundu! Mektup detayı... Evde yapılan incelemede bulundu

Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde yaşayan Muammer Turhan (36), evinde ölü bulundu. Turhan’ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muammer Turhan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEKTUP BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi. (İHA)