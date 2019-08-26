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Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) -GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu. İlçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine içeri girdi. Büyükkaplan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri, Büyükkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Müslüm Büyükkaplan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tepiti için Adli Tıp Kurumu'na göndrildi. Acı haberi alarak gelen Büyükkaplan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, soruşturma başlattı.

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