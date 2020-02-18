Evinde ölü bulunmuştu! Caroline Flack'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Sevgilisi Lewis Burton'a saldırdığı gerekçesiyle aralık ayında mahkemeye çıkarılan ve depresyonda olduğu bilinen ünlü sunucunun son fotoğrafı ortaya çıktı. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çekilmiş olan o kare ve ünlü sunucunun ölümüne dair tüm detaylar...

Son fotoğrafın çekildiği gün en yakın 2 arkadaşıyla birlikteymiş

Ölümüyle herkesi yasa boğan ünlü sunucu Caroline Flack'in, Sevgililer Günü'nü en yakın iki arkadaşıyla geçirdiği ortaya çıktı. 40 yaşındaki Flack, sevgilisi Lewsi Burton'a saldırı suçundan yargılanmakta olduğu için, çiftin görüşmesi ve bir araya gelmesi yasaktı. Londra'daki evinde cumartesi akşamı ölü bulunan 40 yaşındaki sunucu, bir süredir zor zamanlar geçiriyordu.

Caroline'ın televizyon yapımcısı arkadaşı Mollie Grosberg ve en yakın arkadaşı Lou Teasdale, geceyi ünlü sunucunun evinde birlikte kurabiye yiyip süt içerek geçirdiler.

Yapımcı Mollie Grosberg, Caroline'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ithafen kırmızılar içindeki son fotoğrafını Instagram'ın hikayeler bölümünde paylaştı.

Evinde ölü bulunmadan bir hafta önce Caroline ile birlikte tatile çıkarak İspanya'nın Barcelona kentine giden Lou'nun kız kardeşi Sam Campbell da ünlü sunucu ile birlikte geçirdiği tatili anlattı.

Sam Campbell, Caroline'ın ruh halini, "sakin, umutlu ama çok zayıf" olarak tarif etti.

Caroline'ın psikolojisini düzeltmek için "bedensel terapi" denen terapi yöntemine başladığını söyleyen arkadaşları, ünlü sunucunun kendine yardım edebilmek için alternatif tedavi yöntemleri aradığını anlattı.

Somatik terapi de denilen bu yöntem, yoğun travma hastalarına zihin-vücut egzersizlerini kullanarak yardımcı olmak için psikoterapi ve fizik tedavilerin bir kombinasyonunu kullanmayı ilke ediniyor.

Öte yandan dün ortaya çıkan son bilgiler, Caroline Flack'in intiharını daha da trajik hale getirdi.

40 yaşındaki sunucunun daha önce polis ekiplerini intihara teşebbüs edebileceği konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Bir süredir antidepresan tedavisi gören ve psikolojik sorunlarla boğuşan Caroline Flack'in evine, intiharından bir gün önce sağlık ekipleri gönderildiği ortaya çıktı.

Flack'in iyi olup olmadığından emin olmak isteyen yakınları, ünlü sunucunun kontrol edilmesini istemiş ancak Flack, o gün hastaneye götürülmemiş.

Flack'in arkadaşlarının açıklamalarına göre, ünlü sunucu, sevgilisi Lewis Burton'a saldırdığı gün evine gelen polislerin vücut kamerası görüntülerinin mahkemede gösterilmesinden endişe ediyormuş.

Flack, mahkemede görüntülerin jüriye sunulması fikrinden büyük korku duyuyormuş. Görüntülerde Flack'in sinirli ve stresli olmasının yanı sıra ve çıplak olduğu ileri sürüldü.

Aynı gece Flack'in kendisine zarar verdiği ve derin yaralar açmış olduğu, hemen hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı ileri sürüldü.

Ünlü sunucunun 12 saat boyunca hastanede kaldığı, tedavi edildikten sonra polis memurları tarafından sorguya alındığı öne sürüldü.

Arkadaşları Flack'in baskın anı ve tutuklanma görüntülerinin mahkemeye sunulduktan sonra basına yayılacağı ve herkesin göreceğinden endişe ettiğini ve bu konuyu saplantı haline getirdiğini anlattı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Flack'in tutuklanmak ve mahkemeye çıkarılmak yerine tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynak, saldırının yaşandığı gece hem Caroline hem de Lewis'in alkollü olduğunu, Lewis'in kendisi için değil sevgilisi için korkutuğunu ve bu sebeple polisi aradığını anlattı.

Aynı kaynak, "Polis geldiğinde Caroline kendi kanıyla kaplı haldeydi. Ruh hali iyi değildi ve duygusal olarak dengesizdi." ifadesini kullandı. 2019 yılının Aralık ayında, ünlü sunucu Caroline Flack'in sevgilisi Lewis Burton’la birlikte yaşadığı Londra’daki evine 6 polis aracı ve sağlık ekipleri gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, elleri kanlar içindeki Flack’i gözaltına alırken, Burton ise tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gece saatlerinden itibaren tartışan ikili arasında tansiyon giderek yükselmişti. Kontrolünü kaybeden Flack sevgilisine saldırırken, Burton da polise ihbarda bulumuştu.

Ardıdan Flack, "saldırı" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede, Love Island (Aşk Adası) adlı televizyon programının sunucusu Caroline Flack'in, sevgilisinin kafasına lambayla vurduğu ortaya çıkmıştı.

40 yaşındaki sunucunun, 27 yaşındaki eski tenis oyuncusu Lewis Burton'ın telefonundaki mesajları gördüğü ve kendisini aldattığını düşündüğü için öfke krizine girdiği açıklanmıştı. Mahkemede, Burton'ın saldırı sonrasında sabah saat 05.25'te polisi aradığı bilgisine yer verilmişti.

Mahkemeye çıkarılan ve tepeden tırnağa siyahlar içinde olan Caroline Flack'in üzgün hali gözlerden kaçmamıştı. Flack'in sevgilisi Burton ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sevgilisi Caroline Flack'in bir "cadı avı"nın kurbanı olduğunu söylemişti.

Flack'in avukatı Paul Morris de, ünlü sunucunun sevgilisi Lewis Burton'ın bir kurban değil tanık olduğunu söylemişti.

Gelecek ay programın çekimleri için Güney Afrika’ya gitmesi planlanan Flack’in televizyon programından kovulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bu duruşmadan sadece üç gün sonra, Caroline Flack'in eski komşusu, gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü sunucunun Islington'daki evinin üst katında oturan Jake Scott, Flack'in eski sevgilisi Andrew Brady ile yaşarken de sürekli olay çıkardığını söylemişti.

Oyun tasarımcısı olan 28 yaşındaki Jake Scott, Caroline Flack'in evinden sürekli gürültüler geldiğini ve çiftin hep kavga ettiğini ileri sürmüştü.

"Andrew ile hep kavga ederlerdi, sürekli Caroline'ın bağrışlarını duyardık" diyen Jake Scott, Caroline Flack'in sabahın ilk saatlerine kadar parti verdiğini de anlatmıştı.

Bir keresinde çok hasta olduğu için Caroline'a mesaj atarak müziği kısmasını rica ettiğini anlatan Jake, mesaja karşılık alamadığını, ünlü sunucunun annesini gönderdiğini ve "Ona mesaj atmamasını söylettiğini" ileri sürmüştü.

Jake Scott, "Kendisi gelip asla özür dilemedi, ancak bir keresinde annesini gönderdi" dedi. Jake, Caroline'ı "Kirli işlerini yapması için annesini gönderen utanmaz bir yetişkin" olarak tanımlamıştı.

Caroline Flack, daha önce yaptığı bir açıklamada kötü bir komşu olduğunu kabul etmiş, geç saatlerde yüksek sesli müzik çaldığını ve arkadaşlarıyla beraber karaoke yaptığını söylemişti.

Ünlü sunucu Flack 23 Aralık'ta "saldırı" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Lewis Burton, sevgilisinden şikayetçi olmadı, ancak savcılık 40 yaşındaki sunucuya karşı suçlamalarını sürdürdü.

Caroline, intihar ettiği 15 Şubat Cumartesi günü, savcılığın suçlamaları geri çekmeyeceğini ve 3 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacağını öğrendi.

Bu haberle yıkılan Flack, iddiaya göre düşüşteki kariyerini bir daha yoluna sokamayacağına dair karamsar düşüncelerle boğuşmaya başladı.

Flack'in bir süredir iyi bir ruh hali içerisinde olmadığı ve gündemden uzaklaşmak için Los Angeles'tan Londra'ya döndükten sonra mutlaka bir arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenildi.

Cumartesi günü Caroline ile birlikte kalan arkadaşı, alışveriş yapmak üzere evden çıktı ve birkaç dükkana uğradıktan sonra ünlü sunucunun evine geri döndü.

Flack'in ismi açıklanmayan arkadaşı, dakikalarca zili çalmasına rağmen cevap veren olmadığı için kapıda kaldı. Caroline için endişelenen arkadaşı, hemen ünlü sunucunun babasını aradı.

Evin yedek anahtarının bulunduğu Flack, hemen kızının evine geldi. Kapıyı açtığında ise korkunç manzarayla karşılaştı.

Caroline Flack, eski tenis oyuncusu sevgilisi Lewis Burton'ın telefonundaki mesajları görünce ona saldırdığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmıştı.

Flack'in düşüşü işte tam da bu olayla başladı. 40 yaşındaki Flack, bu haberle gündeme geldikten sonra sunuculuğunu üstlendiği televizyon programından kovuldu. Mahkeme ise Flack'e Lewis Burton'a yaklaşmamasını hükmetti. Olaydan sonra görüşemeyen çiftin ilişkisi sürüyordu.

Sevgililer Günü'nü Caroline'dan ayrı geçiren Burton, sevgilisinin ona lambayla vurduğu iddialarını reddediyordu.Saldırı iddialarının ardından Instagram'a yaptığı paylaşımda Burton, "Çiftler arasında kavgalar ve tartışmalar her zaman yaşanır. Olayların bu raddeye geldiğine ve Noel'i sevgilimden ayrı geçirmek zorunda kalacağıma inanamıyorum" diye yazmıştı.

Flack, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, anksiyete ve depresyon ile mücadele ettiğini itiraf etmişti.