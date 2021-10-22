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Evinde ölü bulunmuştu! Katil kardeşi çıktı

22.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan Muzaffer Aktağlı’nın kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kendisini uyuşturucuya alıştırdığı için tartıştığı ağabeyini birlikte tatlı yiyip silahla öldürdüğü ileri sürülen kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 18 Ekim günü saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mardin seyahatinden dönen Esen Aktağlı (51), oğlu Muzaffer’i (31) uyandırmak için salona girdi. Oğlunun kanlar içerisinde yerde yattığını gören anne çığlık atıp yardım çağırdı.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULDU

Eşinin seslerini duyan Cafer Aktağlı’nın (55) durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktağlı’nın başından tabancayla vurularak öldüğü tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede odada boş kovan bulundu, silaha ise ulaşılamadı. Muzaffer Aktağlı’nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

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Muzaffer Aktağlı’nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı avludaki farklı dairelerde oturan baba Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı (27) gözaltına alındı. Baba Aktağlı ifadesinde, silah sesi duymadığını ancak diğer oğlu Selçuk Aktağlı’nın gece saatlerinde eve geldiğini öne sürdü. Yapılan çalışmada Muzaffer Aktağlı ile kardeşi Selçuk Aktağlı arasında husumet bulunduğu ve sık sık tartıştıkları belirlendi.

"BANA KÜFRETTİ, TOKAT ATTI"

Bu tespitler üzerine Selçuk Aktağlı’nın peşine düşen polis, zanlıyı Yeşilyuva Mahallesi’ndeki arkadaşının evinde yakaladı. Cinayette kullanılan tabanca ise Selçuk Aktağlı’nın belinden çıktı. Emniyete götürülen Selçuk Aktağlı ifadesinde, “Gece eve geldiğim zaman, ağabeyim tatlı almış yiyordu. Bana da ikram etti ve beraber yedik. Daha sonra kendisiyle beni uyuşturucuya alıştırdı diye tartıştık. Bana küfretti, tokat attı. Tahrik edince, kendisine ait tabancayla vurdum” diyerek cinayeti itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Aktağlı tutuklanırken, Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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