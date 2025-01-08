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  4. Evinde ölü bulunmuştu! Roketsan mühendisi Serdar Yücel'in babasından olay infaz iddiası: "Sır istemişler vermemiş"

Evinde ölü bulunmuştu! Roketsan mühendisi Serdar Yücel'in babasından olay infaz iddiası: "Sır istemişler vermemiş"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 17:10
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Roketsan mühendisi Serdar Yücel, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde ölü bulunmuştu ve 25 yaşındaki genç mühendisin intihar ettiğine dair bilgi verilmişti. Günler sonra baba Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini öldürüldüğünü iddia etti.

Evinde ölü bulunmuştu! Roketsan mühendisi Serdar Yücel'in babasından olay infaz iddiası: "Sır istemişler vermemiş"

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Serdar Yücel geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği bilgisi verilmişti.

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İntihar soruşturması devam ederken Yücel'in babası Ahmet Yücel katıldığı bir televizyon programında infaz iddiasında bulundu. Olay yaratacak açıklamalar yaptı.

"SIR İSTEMİŞLER VERMEMİŞ"

KRT TV'de konuşan baba Yücel, oğlunun infaz edildiğini iddia etti. Çok önemli bir görevde olduğunu belirterek "Evladımdan sır istemişler, vermemiş. Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık." dedi.

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"Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Roketsan
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