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Evinde ölü olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Aksaray’da 57 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde çocukları tarafından ölü olarak bulundu.Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 864 Sokak’ta eski yağ pazarı içerisinde bulunan Kiper Apartmanı 1.

Aksaray’da 57 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde çocukları tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 864 Sokak’ta eski yağ pazarı içerisinde bulunan Kiper Apartmanı 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babalarını görmek için yalnız yaşadığı evine gelen çocukları evin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine zorlayarak kapıyı açan çocuklar, babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Çocukların durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından adrese ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri 57 yaşındaki Hasan Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Olay, şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken, Hasan Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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