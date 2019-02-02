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Evinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:27 | Son Güncelleme

FATİH'te 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yaşlı bir kadın, dün akşam saatlerinde muttfakta yemek yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak yere düştü.

Evinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yaşlı bir kadın, dün akşam saatlerinde muttfakta yemek yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak yere düştü. 24 saat sonra kardeşini arayıp yardım isteyen kadını,itfaiye ekipleri pencereden eve girerek kurtardı.

Olay Fatih, Millet Caddesi'nde akşam saat 19:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan 80 yaşındaki Sebahat Uludağ, dün akşam saatlerinde mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak yere düştü. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen yaşlı kadın, düştüğü mutfakta yaklaşık 24 saat boyunca hareketsiz kaldı. Bu akşam saatlerinde ayağa kalkmaya çalışan yaşlı kadın, ne yaptıysa hareket edemedi. Bu sırada yaşlı kadın kendisini arayan kardeşi Mehmet Arık'a yaşadığı olayı anlattı. Durumu öğrenen Arık, hemen ablasının yaşadığı eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre uğraşan Arık, kapıyı açamayınca durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle yaşlı kadının bulunduğu daireye ulaşarak levye ile açıkları pencereden içeri girdi. Daireye giren itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerine kapıyı açtı. Eve giren sağlık görevlileri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Evinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldıEvinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldıEvinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı

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