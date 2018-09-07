Evinde rakı üreten kişi gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evinde kaçak rakı imal edip piyasaya sürdüğü belirlenen İ.İ., gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı'daki Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bir kişinin evinde alkollü içki imal ettiği ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine hareke geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 115 litre kaçak üretilen rakı ve 871 cinsel istek arttırıcı hap ele geçirdi. İ.İ., gözaltına alındı.

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