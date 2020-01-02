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  4. Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Burdur’da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.K.

Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

Burdur’da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi. İçki yapımında kullanılan damıtma ünitesi ile birlikte üretilen 145 litre kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkilere ve üniteye el konulurken, hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatılan şüpheli M.K. isimli şahıs, ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

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