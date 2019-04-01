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Evinde sigaradan çıkan yangında, komşuları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

BURSA’da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Evinde sigaradan çıkan yangında, komşuları kurtardı

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Sebahattin C. komşuları tarafından kurtarılırken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Dutlu Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Sebahattin C., sigarayı söndürmeden küllüğe bırakıp uyudu. Bir süre sonra küllüğün üzerine devrildiği koltuk tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, uyanan Sebahattin C., bağırarak yardım istedi. Eve giren komşuları, Sebahattin C.'yi dışarı çıkardı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin 3 araçla yaptığı müdahaleyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Sebahattin C., "Burada ben yaşıyorum, içeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu, beni de dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktı” dedi.

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Evinde sigaradan çıkan yangında, komşuları kurtardıEvinde sigaradan çıkan yangında, komşuları kurtardıEvinde sigaradan çıkan yangında, komşuları kurtardıEvinde sigaradan çıkan yangında, komşuları kurtardı

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