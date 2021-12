Evinde şıklık ve zarafet isteyenler için en iyi halı markaları hangileri?

Halılar, ilk zamanlarda ortam ve vücut sıcaklığını koruyabilmek için bir araç olarak kullanılmaya başlansa da şimdi yüzlerce farklı modeliyle evlerimizin en önemli aksesuarlarından biri. Gün geçtikçe farklı desen ve renkleri ile çeşitliliği artan halılar, her mekana uyum sağlayabilecek geniş bir yelpazeye sahip. Siz de evinizi daha şık gösterecek yumuşacık bir model arıyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi halı modelleri listesine göz atabilirsiniz. En iyi halı markalarının birbirinden zarif modellerini inceleyerek ev dekorasyonunuzu şık bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz!

Halı seçerken nelere dikkat edilir?

Birbirinden güzel ve kaliteli modellere geçmeden önce "Halı neye göre seçilir?" sorusuna cevap arayalım. Halı alırken çoğu kişinin aklına "Bu kadar çok alternatif içerisinden hangi halı alınmalı?" sorusu gelir. Bu soruyu cevaplamak oldukça kolay çünkü dikkat etmeniz sadece gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki, halıyı yerleştireceğiniz alan ve odada bulunan mobilyaların konumu. Halınızın boyutunu odanın büyüklüğüne göre ayarlamanız, size odayı daha geniş ve ferah gösterme konusunda yardımcı olabilir. Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da halıyı koyacağınız odanın dekorasyonunun hangi tarzda yapılmış olduğu. Eğer salon halısı seçiyorsanız ve salonunuz klasik bir tarzda dekore edilmiş ise bohem veya modern halı modelleri salonunuz için uygun bir görünüm sağlamayabilir. Halınızın rengine karar verirken de hem odadaki diğer mobilyaların renklerine göre seçim yapmanız hem odanızda nasıl bir ambiyans oluşturmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Örneğin; küçük bir odada açık renkli bir halı kullanarak odanızı olduğundan daha büyük gösterebilir, mavi ve eflatun gibi soğuk renklerle de huzurlu bir ortam elde edebilirsiniz.

1. Yumuşacık bir hissiyat: Merinos Halı

70'li yıllardan beri kendini kilim ve halı üretimine adayan Merinos, en iyi halı markaları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Marka, istikrarlı ve azimli bir çalışma modeli ile günümüzde dünya lideri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Merinos, kendi ipliğini de tesislerinde üretmeye başlayarak bu hedefine bir adım daha yaklaşmış gibi görünüyor. Şık ürünleriyle neredeyse hepimizin evine giren Merinos, kalitesi ve geniş fiyat skalasıyla her kesime hitap etmeyi başarıyor.

Eğer sizler de bastığınız yerde Merinos'un yumuşacık dokusunu hissetmek ve renk geçişleriyle süslenmiş bu halıyı incelemek istiyorsanız tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

2. Çevreye, doğaya ve insana saygı: İpek Halı

1972 yılında faaliyete geçen ve en iyi halı markaları arasında bulunan İpek, çevreye ve doğaya saygı ilkesiyle yola çıkarak üretimde bu anlayışları ön plana koyuyor. Marka, her geçen gün üretimde kaliteyi arttırmaya amaçlıyor. Hem farklı halı modelleriyle hem yıllardır düşmeyen ivmesiyle bunu başardığını da kanıtlıyor. Koleksiyonları sıklıkla en beğenilen halılar arasına girmeyi başaran İpek, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli başarılara imza atıyor. Prensipleri, kalitesi ve ürün yelpazesi ile çoğunluğun kalbini fetheden marka; geniş fiyat aralığıyla da herkese ulaşıyor.

Eğer siz de İpek'in kalitesini evinize taşımak ve en iyi halı modellerinden birini satın almak isterseniz tıklayın!

3. Her eve lazım: Saray Halı

Oldukça büyük ve entegre tesislerde üretim yapan Saray Halı, kalite ve tasarımı birleştirerek tüketiciye en uygun halı modellerini sunmayı amaçlıyor. Marka; çocuk odasından salona, mutfaktan oturma odasına kadar her ortamla bütünleşebilecek halı tasarımları ile dikkat çekiyor. Geniş ürün ve fiyat yelpazesiyle her kesim ve her bütçeden tüketiciye hitap ediyor. 1000'den fazla satış bayisi olan Saray Halı modellerine internet üzerinden ulaşmak da epey kolay oluyor.

Eğer siz de Türkiye'nin lider markasından şık ve zarif bir halı satın almak istiyorsanız buyurun tıklayın!

4. Evinize duvardan duvara renk katın: Dinarsu Halı

50'li yıllarda hizmet vermeye başlayan Dinarsu, duvardan duvara halı alanında ön plana çıkıyor. Ancak yolluk ve parçalı halı üretimi de yapıyor. Ayrıca fotoğrafı halıya basıyormuş kalitesinde üretim yapabilen tek firma olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ürünlerinin çeşitliliğini günden güne arttıran ve fiyat yelpazesini geniş tutan marka, her bütçeden tüketicinin evini Dinarsu Halı modelleriyle donatmayı hedefliyor. Kendi iplik üretimini de yapan marka, çevreyi korumaya yönelik birçok ilkeyle çalışıyor.

Eğer siz de Dinarsu'nun kaliteli ve evinizi sıcacık gösterecek bir halı modelini incelemek istiyorsanız buraya tıklayın!

5. Her bütçeye uygun kalite: Brillant Halı

Hem perde hem halı koleksiyonlarıyla öne çıkan Brillant, çok sayıda satış noktası ile herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir noktada. Markanın halı modelleri; antialerjik ve antibakteriyel olması, kolaylıkla yıkanabilmesi ve hafif dokusuyla ön plana çıkıyor. Neredeyse sınırsız sayıda renk ve desen alternatifleriyle de tüketicileri etkiliyor. Geniş fiyat skalasıyla her bütçeden alıcıya hitap etmeyi amaçlayan marka, yarattığı çeşitlilikle bunu başarıyor.

Eğer sizler de evinize zarafet katacak bir halı arıyorsanız Brillant Halı'nın en sevilen modellerinden birini incelemek için tıklayın!

6. Geleneksellikten modernliğe uzanan yol: Angora Halı

Geleneksel dokumacılıkla yola başlayan marka, birçok farklı süreçten geçip deneyim kazanarak Angora Halı olarak kurumsallığa adım attı. Öncelikli amacı müşteri memnuniyeti olan marka, bu hedefine ulaşabilmek için kaliteyi en ön planda tutuyor. Yenilikçi tarzını modellerine de yansıtan Angora, yaratıcı desenleri sayesinde 2001 yılında kurulmuş yeni bir marka olmasına rağmen en iyi halı markaları arasında yer almayı başarıyor.

Eğer siz de salonunuzu etkileyici desenlere sahip kaliteli bir halıyla zenginleştirmek istiyorsanız Angora Halı'nın en beğenilen modellerinden birini incelemek için buyurun tıklayın!

7. İpliklerden halıya bir dönüşüm hikayesi: Koza Halı

Faaliyetlerine 60'lı yıllarda başlayıp gelişerek ve dönüşerek halı alanına adım atan Koza, müşterilerinin evlerini şık tasarımlarla güzelleştirmeyi hedefliyor. Marka, Koza ismini bir metafor olarak kullanıyor. Bu isimle gelişmeye, değişmeye ve güzelleşmeye sürekli olarak devam etmeyi amaçlıyor. Farklı koleksiyonlarında sunduğu birbirinden güzel halı modelleriyle her eve ve odaya uyum sağlıyor. Marka; benzersiz tasarımları, ipekten gelen yumuşak dokunuşu, doğa dostu geri dönüştürülmüş pamuk kullanımı ve kadifenin şıklığıyla geniş bir ürün yelpazesi sergiliyor. Şık ürünleriyle de herkesin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Eğer siz de eviniz için en güzel Koza Halı seçeneklerinden birini incelemek istiyorsanız tıklayın!

8. Ayağınızın altında yumuşacık bir his: Kaşmir Halı

2005 yılından beri evlerimizi kaşmir etkisiyle donatan marka, farklı koleksiyonlarıyla her dekorasyona uygun bir halı modeli sunmayı amaçlıyor. "En iyi halı markası hangisi?" sorusunun cevaplarından biri olan Kaşmir, ipeği işleyerek doğanın zarafetini evinize taşıyor. Akrilik halı modelleri, yün halı hissini ayaklarınıza sunuyor. Ayrıca bu halılar, neme ve küfe karşı dayanıklılığıyla da biliniyor. Aynı zamanda adım seslerini azaltmasıyla evler için iyi bir seçenek oluyor. Akrilikten viskona, kadifeden ipeğe, daha birçok farklı koleksiyona sahip olan marka; her eve uygun halı modellerini ürün yelpazesinde barındırmayı hedefliyor.

Siz de Kaşmir'in farklı renklerle harmanlanan akrilik halı modelini keşfetmek için buyurun tıklayın!

9. Kral ve kraliçelere layık: Royal Halı

İplik üretimiyle yola çıkan Royal Halı, daha sonra makine halısı üretim fabrikasını da açarak sektöre hızlı bir giriş yaptı. Marka; tasarımlarında yakaladığı özgünlük, malzemelerinin farklılığı, kalitesi ve teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Böylece hem ülkemizde hem dünyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Farklı halı ve kesme yolluk koleksiyonlarıyla herkesin evine uygun bir model sunmayı amaçlayan Royal Halı, görkemi ve asaletiyle kraliyet kalitesini evinize taşıyor. Sanatsal bakış açısını huzurlu desenlerle birleştiren Royal, bulunduğu mekana ferahlık ve sıcaklık katıyor.

Eğer siz de yere bastığınız her an kendinizi değerli hissettirecek bir Royal Halı modeliyle tanışmak istiyorsanız tıklayın!

10. Gücünü mitolojiden alan halılar: Artemis Halı

Adını Yunan mitolojisinin en güçlü kadın karakterlerinden biri olan Artemis'ten alan marka, halılarında da bu gücü yansıtmayı amaçlıyor. Oldukça yeni sayılabilecek bir tarih olan 2012 yılında kurulan marka, inovatif bakış açısıyla oluşturduğu fütüristik koleksiyonlarla adından bahsettirmeyi başarıyor. Yaklaşık 15 adet farklı halı koleksiyonuna sahip olan Artemis, kullandığı farklı dokuma tekniğiyle halılarda oluşan tozlanmayı büyük oranda azaltmayı da başarılarının arasına ekliyor.

Siz de Artemis Halı'nın en sevilen modellerinden birine göz atmak isterseniz buyurun tıklayın!

11. Modern zamanlara ayak uyduran modeller: Else Halı

Günümüzün değişen koşullarına ve gelişen teknolojisine uyumlu bir anlayış benimseyen Else Halı, internet satışını temel alarak kurulan markalardan biri. Else, kendi tasarımlarını yaymaya yönelik bir politika izliyor. Dekoratif halılar, kilimler, yolluklar, makine veya el dokumaları, paspaslar, hatta pilates ve yoga halıları üreten marka; geniş ürün çeşitliliğiyle herkese hitap ediyor. Halılar; dikdörtgen, oval, kare ve yuvarlak tasarımlarıyla her alana uyum sağlayabiliyor. Ayrıca, geniş fiyat aralıklarıyla her kesimden ve her bütçeden insana ulaşmayı hedefliyor.

Sizler de evinizin her odasına uyum sağlayabilecek, renkleriyle görenleri etkileyecek ve desenleriyle göz kamaştıracak Else Halı modellerinden birini keşfetmek için tıklayın!

12. Lüksün yerdeki yansıması: Pierre Cardin Halı

Zarafetin markası Pierre Cardin, daima modanın nabzını tutarak halıda lüksü yakalıyor. Modern tasarımları ile kusursuz dokunuşlar yaratan Pierre Cardin, ev dekorasyonuna eşsiz bir şıklık katıyor. Yumuşacık ipliğinden farklı renklere, şık tasarımlarından kaliteye bütün elementleri koleksiyonlarında barındıran marka; benzersiz dizaynlarını hem Türkiye hem dünya genelinde beğeniye sunuyor. Asil tasarımları ile evlere estetik bir görünüm vermeyi vadediyor.

Eğer siz de görenleri kendine hayran bırakacak, kalite ve zarafeti ile ön plana çıkacak bir Pierre Cardin Halı modelini incelemek istiyorsanız buraya tıklayın!

13. Her dokunuşta ev sıcaklığını hissettiren yumuşaklık: Halıca Halı

70'li yıllardan bugüne faaliyetini sürdüren Halıca Halı, duyguları ve anıları iplikle dokuyarak yakaladığı sıcaklıkla ön plana çıkıyor. Geçmişin ve kültürün izlerini modern gereksinimlerle buluşturan marka, herkesin ihtiyacına yönelik halıları tüketicilerle buluşturuyor. Her halı koleksiyonu için farklı bir yaklaşımı ve tarzı benimsiyor. Halıca; bulunduğu her mekana ev sıcaklığını, geçmişten gelen güzel hisleri ve birbirinden ilginç bireysel hikayeleri katmayı amaçlıyor. Farklı modelleriyle en iyi halı markaları arasında yer alan Halıca, geniş fiyat yelpazesi ve ürün skalasıyla herkese hitap ediyor.

Siz de Halıca'nın en beğenilen modellerinden birini evinize taşımak istiyorsanız tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

14. Paspasla başlayan yolculuk: Confetti

Üretim hayatına banyo paspaslarıyla başlayan Confetti; daha sonra çocuk halısı, çim halılar, büyük mekan halıları gibi farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirdiği sektörel modelleri de üretmeye başladı. Hijyen ve şıklığı entegre etmeye çalışan marka, ürünlerinde alerjik maddeler bulundurmayarak tüketicilerin sağlığını ön planda tutuyor. Birbirinden farklı renk ve tasarımlarıyla ürettiği halılar, solmayan yapısıyla da dikkat çekiyor. Leke tutmaz özelliğiyle de beğeni kazanan Confetti Halılar, her ortama şıklık katıyor. Dekoratif olarak her alana uyum sağlayabilen dizaynlarıyla beğenileri toplayan marka, geniş alanlar için de çözüm önerileri sunuyor.

Eğer siz de Confetti'nin benzersiz tasarımlarıyla banyonuza şıklık ve zarafet katmak istiyorsanız buyurun tıklayın!

15. Önünüze serilen kalite: Sanat Halı

"Halıya İşlenen Sanat" mottosuyla yola çıkan Sanat, eşsiz tasarımlarıyla "En iyi halı markası nedir?" sorusuna cevap olarak karşımıza çıkıyor. Halıyı sadece bir araç olarak görmeyen Sanat, tasarımlarını dekorasyonun en önemli noktalarından biri olarak sunuyor. Marka, benzersiz dizaynlarını uygun renkler ve modern dünyanın teknikleri ile birleştirerek sanat eseri niteliğinde halılar üretmeyi amaçlıyor. Elde ettiği başarılarla da amacına ulaştığını gösteriyor. Gelenekselliği, modernliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği bir çatı altında toplayan marka; herkesin beğeneceği nitelikte ürünleri koleksiyonlarına eklemeye devam ediyor.

Siz de Sanat Halı'nın hem yumuşacık hem gören herkesi hayran bırakacak şık modellerinden birini evinize taşımak istiyorsanız tıklayın!

16. Evinin sultanı olanlara: Padişah Halı

2004 yılından beri evlerimize misafir olan Padişah Halı, müşteri memnuniyetini ve her bütçeden tüketicinin beklentilerini karşılayabilmeyi misyon edinen markalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Padişah Halı, 18 farklı koleksiyonunda yer alan halı modelleri ile herkesin beğenisine hitap edebilen tasarımları bünyesinde barındırıyor. Padişah; nostaljik unsurları halı tasarımlarına entegre ediyor ve şık tasarımlarını uygun renklerle en güzel şekilde kombinliyor. Böylece evinizin her odasına rahatlıkla uyum sağlıyor.

Eğer sizler de özgün desenleriyle beğeni kazanan, renk geçişleriyle büyüleyen ve ev dekorasyonuyla ahenk yaratan en iyi halı modellerinden birini satın almak istiyorsanız buyurun tıklayın!

17. Görselliği bir üst seviyeye taşımak isteyenlere: Enza Halı



Konu ev dekorasyonu olduğunda adından sıklıkla bahsettiren Enza, halı modelleriyle de ününü korumaya devam ediyor. Halılarını yün, akrilik, viskon gibi birçok farklı ham madde kullanarak üreten Enza; evinizin dekorasyonuna bir üst seviyeye taşıyor. Enza Halı; minimalizme uygun tasarlanan odalara, modernizmin etkili olduğu salonlara, etnik desenlerle süslenmiş oturma odalarına veya bohem yatak odalarınıza uygun halı modelleriyle kalpleri fethediyor. Marka, geniş ürün ve fiyat yelpazesiyle her kesim ve her bütçeden tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Eğer siz de iç içe geçmiş desenleriyle evinizin havasını değiştirecek Enza Halı modellerinden birini satın almak istiyorsanız tıklayın!