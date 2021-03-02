HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

02.03.2021 22:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı evden gelen silah sesi sonrasında vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, 25 yaşındaki S.K. isimli genci silahla vurulmuş halde bulundu. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen S.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Köprüler yeşile büründüKöprüler yeşile büründü
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan 'mavi' illere uyarı

Bakan Koca'dan 'mavi' illere uyarı

Bakan Koca'dan 'mavi illere uyarı

Bakan Koca'dan 'mavi illere uyarı

Kastamonu'da dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir?

İstanbul'daki köprüler yeşile büründü

Köprüler yeşile büründü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.