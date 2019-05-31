Evinde silahlı saldırı sonucu ölen suç örgütü sanığı toprağa verildi

Hazırlanan iddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve örgüte üye oldukları, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Ahmet Kurtuluş'un eşi Burçin Kurtuluş ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Kurtuluş'un cenazesi, yakınları tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınarak Narlıdere Merkez Camisi'ne getirildi.

Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

- Olay

Narlıdere ilçesinde dün, üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

