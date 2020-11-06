HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinde tabancayla başından vurulmuş halde buldu

Evinde tabancayla başından vurulmuş halde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 21:07 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Talas ilçesinde silah sesi geldiği ihbarı üzerine bir ikamete giren ekipler tabancayla başından vurulmuş bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 11.

Evinde tabancayla başından vurulmuş halde buldu

Kayseri’nin Talas ilçesinde silah sesi geldiği ihbarı üzerine bir ikamete giren ekipler tabancayla başından vurulmuş bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 11. katından tabanca sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri ikamette B.C.’yi (42) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından B.C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk bilgilere göre B.C.’nin tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinde tabancayla başından vurulmuş halde buldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Buzdolabındaki tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...Buzdolabındaki tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa kurşun yağdırdılar
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa kurşun yağdırdılar
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Diğer Haberler
Kuyumcu hırsızları yakayı böyle ele verdi
Kuyumcu hırsızları yakayı böyle ele verdi
Doç. Dr. Kaya: Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip
Doç. Dr. Kaya: 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Isparta’da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
Rize'de şiddetli yağış heyelana neden oldu
Rize'de heyelan! Köy yolu kapandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.