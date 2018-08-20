Evinde tabancayla intihar etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bunalımda olduğu iddia edilen Muzaffer Z. (58), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Muzaffer Z., evde kimse olmadığı sırada tabancayla kafasına ateş açtı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis, içeri girdiğinde Muzaffer Z.'yi yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muzafer Z.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer Z.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koydu, soruşturma başlattı.
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