HABER

Evinde tabancayla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K.

Evinde tabancayla intihar etti

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K. (55), evinde tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Bozova’ya bağlı kırsal Belveran Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K., evde yalnız başınayken yanındaki tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuları eve geldiklerinde Ahmet K.'yi yerde kanlar içinde buldu. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet K.'nin cansız bederi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Evinde tabancayla intihar etti

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Domates serasındaki uyuşturucuya tutuklamaDomates serasındaki uyuşturucuya tutuklama
5 milyonluk vurgun sanıklarının itirazı, 'cezalar isabetli' gerekçesiyle reddedildi5 milyonluk vurgun sanıklarının itirazı, 'cezalar isabetli' gerekçesiyle reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.