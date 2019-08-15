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Evinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin banyosunda tadilat yapan Nazır Yıldız, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.

Evinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin banyosunda tadilat yapan Nazır Yıldız, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar bulunan Yıldız, tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Nazir Yıldız (61), evinin banyosunda tadilat yapmaya başladı. Bir süre sonra banyoda bulunan havalandırma boşluğunu onardığı sırada dengesini kaybeden Yıldız, beton zemine zemine düştü. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Yıldız'ın yakınlarının haber vermesi üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın 1. katındaki havalandırma boşluğunu kırarak Nazır Yıldız'ı kurtardı. Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Evinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştüEvinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştüEvinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştüEvinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştü

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