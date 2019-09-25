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Evinde tarihi eserlerle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı.

Evinde tarihi eserlerle yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı.
Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 kap, 2 kandil, 1 kase ve 3 adet tek tarafında kulbu olan testi bulundu. Evde bulunan tarihi eserlere el konulurken, İ.B. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlıuğına götürüldü.
İfadesinde, eserleri evinin bahçesinde bulduğunu söylediği öğrenilen İ.B.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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