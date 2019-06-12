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Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:15 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi tartıştığı yakın arkadaşının evinde pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi.

Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Adana’da bir kişi tartıştığı yakın arkadaşının evinde pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.
Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. ile yakın arkadaşı İbrahim Halil E. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Fatih A. evinin yatak odasında bulunan pompalı tüfeği almaya gitti. Bu sırada peşine gelen İbrahim Halil E., arkadaşı Fatih A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İbrahim Halil E. kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. olay yerinden koşarak hızla kaçtı.
Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Halil E.’yi Seyhan Devle Hastanesine kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

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