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Evinde tedavi gören hastanın yardımına vefa ekipleri koştu

21.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve evinde tedavi gören Mehmet Ali Gül’ün yardımına İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri koştu.İlkadım Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin aldığı ilçede vatandaşların alınan tedbirlerden olumsuz etkilenmemesi için her noktada köşe bucak hizmetlerini sürdürüyor.

Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve evinde tedavi gören Mehmet Ali Gül’ün yardımına İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri koştu.
İlkadım Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin aldığı ilçede vatandaşların alınan tedbirlerden olumsuz etkilenmemesi için her noktada köşe bucak hizmetlerini sürdürüyor. Bu noktada ilçedeki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara 24 saat hizmet vermeye devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri iletişim merkezine gelen çağrı sonrası Çiftlik Mahallesi’ndeki evinde tedavi gören Mehmet Ali Gül’ün yardımına koştu.
Yatalak olarak evinde tedavi gören Gül’ün yataktan düşmesi sonucu sokağa çıkma yasağı nedeniyle çevresinden yardım alamayan bakıcı Saliha Ocak, Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti Bakü’de yaşayan hasta Mehmet Ali Gül’ün oğlu Faruk Gül’ü arayarak yardım istedi. Vefa ekibini arayarak ’ben yurt dışındayım gelemiyorum, lütfen babama yardım edin’ diyen Faruk Gül’ün çağrısı sonrası verilen adrese giden ekipler baba Mehmet Ali Gül’ün ön kontrollerini yaptıktan sonra yatağından bir daha düşmemesi için gerekli önlemleri alıp tekrar yatağına yerleştirdi. Online olarak vefa destek ekiplerine bağlanarak hasta babasıyla görüşüp hasret gideren Faruk Gül, vefa destek ekibine ve Başkan Demirtaş’a teşekkür etti.

“Bir telefon kadar yakınız”
Yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerinin yanı başında olduklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Devlet kurumlarımızla işbirliği halindeyiz. Vefa Destek Grubu ile İlkadımlılara bir telefon kadar yakınız. Pandemi koşulları bitene kadar ekiplerimiz ihtiyaç duyulması halinde her zaman görev başında olacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımız 444 55 01 ve 444 19 19 nolu çağrı merkezi telefonumuz ile ekiplerimize ulaşabilirler” dedi.

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