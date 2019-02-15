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Evinde uyurken çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Hakan Kütük (44), uykuda dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Evinde uyurken çıkan yangında öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Hakan Kütük (44), uykuda dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Pamukova Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bulunan Hakan Kütük'ün yalnız yaşadığı evde saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Oturma odasını saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ancak yatağında bulunan Hakan Kütük'ün uykuda dumandan zehirlenerek, öldüğü belirlendi.
Kütük'ün cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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