Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun’da bir evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları D.İ.O.’nun evine operasyon düzenledi. Evde yapılabilen aramada, satışa hazır vaziyette 7 paket halinde 5,04 gram esrar maddesi ve 56 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde etti. Gözaltına alınan D.İ.O., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

