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  Evinde uyuşturucu ele geçirilen Alman mühendis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin (25) evinde, özel ambalajda sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin (25) evinde, özel ambalajda sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Ambalajın üzerindeki logo ve kullanma tarifi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine, dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü. Gözaltına alınan T.M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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