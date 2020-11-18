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Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı

18.11.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.K.’nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 490 adet sentetik ecza hap, 21 adet ecstasy hap ve 0,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen C.K. savcı tarafından tutuklanması talebiyle çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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