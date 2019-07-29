Evinde uyuşturucu içiren şahıs gözaltında

Samsun’da evinde uyuşturucu madde içirdiği iddia edilen bir zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı için yer ve imkan sağladığı bilgisi edinilen S.K. isimli şahsı ikametinin önünde yakaladı. Olayın devamında ikametinde yapılan aramada kullanmış oldukları uyuşturucu madde etkisi altında olan 3 şüpheli, şahısların yanında 1 adet uyuşturucu içme aparatı ile 0,06 gram bonzai ele geçirildi.

3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. S.K. ise polisteki sorgusunun ardından ’uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. S.K.’nin ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ortaya çıktı.

