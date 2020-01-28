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Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen B.Ç.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 410 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 6,20 gram esrar maddesi ve 24 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında

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