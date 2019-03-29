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Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, tutuklandı

Gökay ÖZALP/MENEMEN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen İ.K.'yi bir hafta süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından İ.K.'nin Gölcük Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyeliği, uyuşturucu ve ruhsatsız silah satmak suçlarından kaydı bulunan İ.K.'nin evlerinde yapılan aramada, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 13'ü bu tabancaya ait toplam 22 mermi, 275 gram uyuşturucu madde skunk, 15 gram esrar, 20 gram Hint keneviri, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen hassas terazi ve çok sayıda küçük kilitli poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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