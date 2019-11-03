Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirildi

Samsun’da 1 kişinin evinde uyuşturucu madde ve silah, tarlasında ekili dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satışını yaptığı bilgisi elde edilen İ.S. isimli şahsın ikamet ve bahçesinde yapılan aramada, tarlada ekili 261 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile evde 29,20 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili İ.S., yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulanması tamamlanan İ.S., bugün "Uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

